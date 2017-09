Verbod UberPOP houdt stand bij rechter

UberPOP blijft verboden in Nederland. De dienst waarbij particulieren zonder vergunning met hun eigen auto via de app van Uber taxiritjes konden aanbieden, is volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) terecht verboden. De dienst UberX, die ook via de app kan worden geboekt, is wél legaal.

De rechter zette in 2014 een streep door UberPOP, onder meer omdat de taxiwet werd overtreden. Uber kreeg daarvoor een boete opgelegd. Het bedrijf schrapte de dienst een aantal maanden later, maar hoopte alsnog gelijk te krijgen en door te kunnen gaan.

Via de app van Uber zijn wel nog andere taxidiensten te bestellen, zoals UberX, waarbij gebruik wordt gemaakt van chauffeurs met een vergunning en auto’s die aan de regels voldoen. Volgens het CBb is niks mis met die andere diensten.