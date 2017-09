Zorgen om Eneco bij bonden en milieuclubs

De vakbonden FNV en CNV en de milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie roepen de gemeenten die eigenaar zijn van Eneco gezamenlijk op hun aandelen te houden. Zij maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid en het klimaat als het energiebedrijf door een private partij wordt overgenomen.

De 53 gemeenten die samen eigenaar zijn van Eneco komen vrijdag bijeen. Na de verplichte afsplitsing van netwerkbedrijf Stedin willen sommige gemeenten hun belang verkopen. Onder meer Rotterdam, Den Haag en Dordrecht vinden dat hun aandeelhouderschap geen publiek doel meer dient nu Eneco niet langer zelf de energienetten in beheer heeft. De drie Zuid-Hollandse plaatsen bezitten samen ruim de helft van de aandelen.

De afgelopen weken lieten evenwel ook gemeenten van zich horen die vinden dat zeggenschap over Eneco wel degelijk van maatschappelijk belang is. Zij wijzen onder meer op de belangrijke rol die het bedrijf speelt in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie.