China oneens met afwaardering S&P

Het Chinese ministerie van Financiën is het niet eens met de verlaging van de kredietbeoordeling van China door ratingbureau Standard & Poor’s (S&P). Volgens het ministerie heeft S&P een ,,verkeerde beslissing” genomen zonder rekening te houden met de gezonde economische fundamenten en gunstige vooruitzichten van China.

Het ministerie zei verder ,,verbaasd” te zijn over het besluit van S&P. De Chinese overheid is goed in staat de financiële stabiliteit te waarborgen, aldus een verklaring.

Donderdag werd bekend dat S&P de rating van China met één stap verlaagde tot A+. Volgens het bureau zet de aanhoudende sterke groei van de Chinese schuldenlast de kredietwaardigheid van China onder druk en nemen de economische en financiële risico’s in het land toe.