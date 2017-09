Draghi: jeugdwerkloosheid steviger aanpakken

Mario Draghi wil dat regeringen in de eurozone meer doen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat zei de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens een toespraak in Ierland. Volgens hem zijn jongeren in sommige landen disproportioneel hard getroffen door de crisis en is het zaak dat overheden hun arbeidsmarkten hervormen om het vooruitzicht te verbeteren.

De hoge werkloosheid onder die groep gaat volgens Draghi gepaard met hoge kosten voor de samenleving, ook omdat de jeugd een ,,uitzonderlijk wantrouwen in de waarde van de maatschappij” heeft ontwikkeld. Ook zijn jongeren boos en gaan zij gebukt onder verwachtingen die maar niet worden waargemaakt.

Door het economische herstel in de eurozone, loopt de werkloosheid terug, ook onder jongeren. Deze tendens houdt naar verwachting aan. Toch zouden landen volgens Draghi meer moeten doen op het gebied van baanzekerheid voor werknemers en de inrichting van beroepsopleidingen om de jeugd vooruit te helpen.