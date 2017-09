EU en VS sluiten akkoord over verzekeraars

De EU en de VS hebben een akkoord bereikt over maatregelen die de Amerikaanse markt voor Europese (her)verzekeraars toegankelijker maakt. Na twintig jaar discussies en onderhandelingen wordt de overeenkomst vrijdagmiddag in Brussel ondertekend.

Volgens de Europese Commissie gaat het om een ,,historisch” akkoord dat het voor verzekeraars gemakkelijker en goedkoper maakt om in Amerika actief te zijn. Nu hebben Europese herverzekeraars bijvoorbeeld een onderpandverplichting die niet geldt voor Amerikaanse bedrijven. In totaal staat naar schatting 40 miljard dollar (33 miljard euro) aan Europese waarborgen uit.

Dat geld kan volgens Brussel beter worden besteed aan investeringen in banen en groei. Het zou gaan om 400 miljoen dollar (334 miljard euro) per jaar. Tegelijk worden maatregelen getroffen om de consument beter te beschermen, zegt de commissie.

Delen van de overeenkomst worden meteen van kracht tot het hele akkoord is goedgekeurd door de lidstaten en het Europees parlement.