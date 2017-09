JPMorgan opent groot kantoor in Polen

De Amerikaanse bank JPMorgan opent een operationeel hoofdkantoor in Warschau. Voor de vestiging in de Poolse hoofdstad worden ,,enkele duizenden” werknemers aangetrokken, zo liet de Poolse vicepremier Mateusz Morawiecki weten.

Internationale banken zien brood in Polen, onder meer door de lage kosten in het land, zeker in het licht van de naderende brexit. Ook andere banken verplaatsen al met name ondersteunende functies naar Polen.

UBS tuigde eerder al een kantoor op in de stad Krakau. Goldman Sachs kondigde aan zijn banenbestand in Londen te halveren tot drieduizend medewerkers en liet weten honderden banen naar Warschau te verplaatsen. Morawiecki liet eerder dit jaar in een interview al weten op te rekenen op zo’n 30.000 extra financiĆ«le banen als gevolg van de Britse uittreding uit de Europese Unie.