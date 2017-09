Licht lagere opening Wall Street

De effectenbeurzen in New York zijn de laatste handelsdag van de week licht lager begonnen. De oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten drukken op het sentiment bij beleggers. Pyongyang heeft gedreigd een waterstofbom te testen boven de Grote Oceaan.

De toonaangevende Dow-Jonesindex daalde een fractie tot 22.354 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2499 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent op 6410 punten.

Aan het bedrijvenfront reageerde General Electric (GE) op overnamenieuws. Het industrieconcern is volgens bronnen dicht bij een verkoop van zijn divisie Industrial-Solutions aan het Zwitserse ABB voor 2,5 miljard dollar zijn. GE steeg 0,8 procent.

Apple verloor 1,1 procent. De lancering van de iPhone 8 in Aziƫ verliep in een minder uitbundige stemming dan bij eerdere toestellen. De plannen van technologiebedrijf HP Enterprise om 5000 banen te schrappen als onderdeel van een kostenbesparing werden positief ontvangen. De zakelijk dienstverlener steeg 0,4 procent.

Biotechnoloog Versartis kelderde ruim 85 procent. Een experimentele hormoontherapie voor groeiachterstand van het bedrijf is geflopt in de laatste testfase.

Op macro-economisch gebied komen kort na de openingsbel nog cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en dienstensector van marktonderzoeker Markit. Verder is agenda voor macronieuws nagenoeg leeg.