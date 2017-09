‘Negatief begin Amsterdamse beurshandel’

De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen lager openen. Beleggers lijken geen grote posities in te nemen na het dreigement van Noord-Korea om een waterstofbom te testen in de Grote Oceaan. Ook wordt uitgekeken naar de verkiezingen in Duitsland die zondag worden gehouden.

Op het Damrak zullen telecomconcern KPN en voedingsbedrijf Corbion mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Macquarie schroefde het beleggingsadvies voor KPN terug, terwijl Berenberg positiever werd over Corbion.

Chiptoeleverancier ASMI kondigde aan een aandeleninkoopprogramma te starten van maximaal 250 miljoen euro. Het programma loopt uiterlijk tot 25 november 2018.

Technologiebedrijf TKH verkoopt zijn belang van ruim 5 procent in branchegenoot Nedap aan investeerder Teslin Capital Management. Dat levert de onderneming uit Haaksbergen naar verwachting een eenmalige bate op van 5,8 miljoen euro netto.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat Alychlo, het bedrijf van de bekende Vlaamse zakenman Marc Coucke, een belang van 40 procent in SnowWorld overneemt van de huidige topman Koos Hendriks. Omdat Coucke al 24 procent van de aandelen bezit, komt hij daarmee op een ruime meerderheid. Alychlo betaalt Hendriks 9,50 euro per aandeel.

In het Verre Oosten lieten de beurzen vrijdag overwegend verliezen zien vanwege de oplopende geopolitieke spanningen in de regio. De Zuid-Koreaanse Kospi verloor 0,8 procent en de Japanse Nikkei eindigde 0,3 procent lager.

De Europese beurzen gingen donderdag met beperkte koersuitslagen de handel uit. De AEX-index daalde een fractie tot 528,47 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 813,13 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,1 procent.

Op Wall Street leed de Dow-Jonesindex de eerste verliesbeurt in twee weken. De hoofdgraadmeter daalde 0,2 procent tot 22.359.23 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,5 procent in.

De euro was 1,1969 dollar waard, tegen 1,1945 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 50,65 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 56,44 dollar per vat.