Nikkei lager na dreiging Noord-Korea

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag lager geëindigd. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters ook overwegend verliezen zien. Het dreigement van Noord-Korea om een waterstofbom te testen boven de Grote Oceaan zorgde voor terughoudendheid onder beleggers. Verder verwerkte de markt de afwaardering van de kredietrating van China door S&P.

De Nikkei in Tokio zag een eerdere winst verdampen en sloot 0,3 procent in de min op 20.296,45 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 2 procent dankzij een daling van de Japanse yen. De staalbedrijven stonden onder druk na een daling van de Japanse staalproductie in augustus. JFE Holdings verloor 4,7 procent en Nippon Steel & Sumitomo Metal zakte 1,9 procent.

De Zuid-Koreaanse Kospi leverde 0,8 procent in. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,8 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,4 procent, nadat kredietbeoordelaar S&P de kredietrating voor China met één stapje verlaagde. De All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent hoger het weekeinde in onder aanvoering van de bankaandelen.