NS houdt AH’s en Julia’s op stations

De NS ziet af van de verkoop van de AH to go-winkels en de pastazaken Julia’s op zijn stations. Dat bevestigt de NS na berichtgeving van NRC hierover.

Met het afstoten van de winkels en horeca op stations wilde de NS zich meer toeleggen op zijn kerntaken. Het personeel en de vakbonden waren niet over de vorig jaar aangekondigde verkoopplannen te spreken en voerden actie voor het behoud van de stationsretail.

De NS zegt nu dat de beslissing om de AH to go’s en Julia’s toch te houden is genomen ,,op basis van het oorspronkelijke uitgangspunt dat wij aan de markt laten wat de markt inmiddels zelf kan”. Dat betekent in het geval van de minisupers van AH dat de zaken goed draaien en de NS daar invloed op wil houden. Voor Julia’s, dat volgens de NS bij reizigers in de smaak valt, zou nog geen goed alternatief zijn gevonden.

De stationswinkels van Hema, Starbucks, De Broodzaak en Smullers staan nog wel te koop.