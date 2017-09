VEH: premie hypotheekgarantie moet omlaag

De premie die moet worden betaald voor het afsluiten van een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), is te duur en moet omlaag. Daarvoor pleit de Vereniging Eigen Huis (VEH), die het kabinet oproept om de premie, die nu 1 procent van het hypotheekbedrag bedraagt, met ingang van volgend jaar fors te verlagen.

De omvang van de reserves van het fonds in relatie tot de risico’s biedt volgens de VEH voldoende ruimte voor een verlaging van de premie. De belangenorganisatie van woningbezitters wijst daarbij op de risico’s die met name starters lopen als zij besluiten af te zien van de NHG-borg bij het afsluiten van een hypotheek omdat deze te duur is.

Volgens de VEH is het vermogen in het waarborgfonds in tien jaar tijd verdubbeld tot ruim 1 miljard euro, enerzijds door de groei van het aantal hypotheken met NHG en anderzijds door de hoge premie-inkomsten. De aantrekkende economie en woningmarkt zorgden er aan de andere kant voor dat het verzekerd risico van de NHG halveerde naar 9 miljard euro in 2016.