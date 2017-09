Weinig beweging op afwachtende beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers namen geen grote posities in na het dreigement van Noord-Korea om een waterstofbom te testen in de Grote Oceaan. Ook werd uitgekeken naar de verkiezingen in Duitsland, die zondag worden gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 527,97 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 816,38 punten. De beurs in Londen daalde een fractie. Frankfurt steeg 0,1 procent na een positief Duits industriecijfer. Parijs won 0,3 procent dankzij een sterke koerswinst van L’Oréal.

Hekkensluiters in de AEX waren digitaal beveiliger Gemalto en staalproducent ArcelorMittal met verliezen tot 1,8 procent. Telecomconcern KPN verloor 1,4 procent na een adviesverlaging door Macquarie. Telecom- en kabelbedrijf Altice ging aan kop met een winst van 0,8 procent.

In de MidKap sloot bodemonderzoeker Fugro de rij met een min van 1,2 procent. Voedingsbedrijf Corbion profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg en stond bovenaan met een plus van 4,6 procent.

ASMI won 1,2 procent. De chiptoeleverancier gaat tot maximaal 250 miljoen euro eigen aandelen inkopen. TKH steeg 1,3 procent. Het technologiebedrijf verkoopt zijn belang van ruim 5 procent in branchegenoot Nedap (plus 1 procent) aan investeerder Teslin Capital Management.

Op de lokale markt klom SnowWorld 1,4 procent. Alychlo, het bedrijf van de bekende Vlaamse zakenman Marc Coucke, neemt een belang van 40 procent in de uitbater van skihallen over van de huidige topman Koos Hendriks. Coucke verkrijgt daarmee een ruim meerderheidsbelang in het bedrijf.

In Parijs won L’Oréal 3,6 procent. Het overlijden van erfgename en grootaandeelhouder Liliane Bettencourt van het Franse cosmeticabedrijf leidde tot speculatie op een verandering in de relatie tussen L’Oréal en zijn andere grootaandeelhouder Nestlé. Het Zwitserse voedingsbedrijf, dat een belang heeft van 23 procent in L’Oréal, had met de stichtende familie afgesproken zijn belang niet te vergroten tijdens het leven van Liliane Bettencourt.

De euro was 1,1988 dollar waard, tegen 1,1945 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 50,57 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 56,46 dollar per vat.