Geen gesprekken tussen FNG en McGregor

Modeketen FNG, het beursgenoteerde moederbedrijf van onder meer kledingketen Miss Etam, voert geen gesprekken voor een overname van de failliete modeketen McGregor. Dat maakte de onderneming zaterdag officieel bekend.

Het Financieele Dagblad kwam vrijdag met het bericht, op basis van ingewijden, dat FNG de enige nog overgebleven kandidaat was voor McGregor. Daarmee leek een tweede doorstart van het modemerk in de maak.

FNG stelde dat het ,,in de pers´’ heeft vernomen dat er gesprekken gevoerd werden. ,,FNG heeft geen kennis van dergelijke gesprekken en heeft op heden geen interesse in een mogelijke overname van het failliet gegane merk. De berichten die hierover in de pers zijn verschenen zijn derhalve niet op feiten gesteund”, aldus een verklaring.

McGregor maakte eerder in afgeslankte vorm een doorstart onder de naam Doniger Fashion Group, die begin september failliet ging. Naast McGregor behoren ook de winkels van Gaastra en Adam menswear tot de keten.