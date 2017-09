Blik beleggers op macro’s, Duitsland en Korea

De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in het teken van macro-economische cijfers. Ook kunnen beleggers de uitslag van de Duitse parlementsverkiezingen van zondag verwerken. Op de aandelenmarkten wordt verder de situatie rond Noord-Korea nog altijd op de voet gevolgd.

In Europa staan de inflatiecijfers over de maand september op het programma. Donderdag wordt in Duitsland al meer bekend over de ontwikkelingen van het prijspeil daar, vrijdag volgen soortgelijke cijfers voor onder meer Frankrijk en de gehele eurozone.

Op macrogebied komen er verder updates over de werkloosheid in Duitsland, het consumentenvertrouwen in de eurozone en de woningmarkt in de Verenigde Staten. In de VS volgt ook nog een nieuwe raming van de economische groei in het tweede kwartaal.

In Duitsland kunnen zondag ruim zestig miljoen mensen naar de stembus voor de zetelverdeling in de Bondsdag. Volgens peilingen stevent de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel op een nieuwe overwinning af. Het is dan wel interessant met welke partijen Merkel straks gaat regeren.

De spanningen rond Noord-Korea zetten het sentiment van beleggers al enkele weken onder druk. Door diverse rakettesten door het regime in Pyongyang, aangescherpte sancties en dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump zijn de zorgen over een escalatie van het voortslepende conflict op het schiereiland toegenomen.

Trump gooide dit weekend weer extra olie op het vuur door via Twitter te zeggen dat de Koreaanse leider Kim Jong-un mogelijk niet lang meer op zijn plek zal zitten. Hij reageerde op uitspraken van Noord-Korea dat Trump het Aziatische land ,,geen andere keus laat dan raketten te ontwikkelen waarmee het doelen op het Amerikaanse vasteland kan raken.”

Wat betreft bedrijfscijfers is de agenda voor beleggers nagenoeg leeg. Het enige grote toonaangevende concern waarvan deze week resultaten worden verwacht, is Nike. De sportkledinggigant doet dinsdag een boekje open over zijn eerste kwartaal, dat liep tot eind augustus.