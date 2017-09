‘Winsttaks bij Republikeinen naar 20 procent’

De onderhandelaars van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten zijn naar verluidt minder ambitieus met het terugbrengen van de winstbelasting voor bedrijven dan hun president Donald Trump. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg streven de Republikeinen naar een verlaging van 35 naar 20 procent, terwijl Trump met zijn belastingplannen inzet op een reductie van deze taks tot wel 15 procent.

Trump ontvouwde zijn veelbesproken belastingplannen eerder dit jaar, maar die moeten nog worden behandeld door het Congres. Naar verwachting zal Trump zijn ideeën komende week tijdens een bezoek aan de staat Indiana daarom weer onder de aandacht brengen.

In de VS kan alleen het Congres belangrijke veranderingen doorvoeren in de belastingwetgeving. Veel parlementariërs en economen zijn er nog niet van overtuigd dat Trumps belastingplannen, bedoeld om de Amerikaanse economie aan te jagen, wel betaalbaar zijn. Door belastingen te verlagen zouden de inkomsten van de overheid immers ook teruglopen. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben eveneens grote twijfels.