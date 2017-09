BAM daalt op Amsterdamse beurs

De Amsterdamse aandelenbeurs koerste maandag licht in de plus. De andere Europese beursgraadmeters lieten overwegend kleine verliezen zien. Beleggers verwerkten de uitslag van de Duitse verkiezingen en hielden hun blik gericht op de situatie rond Noord-Korea.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 528,77 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 815,34 punten. Londen en Parijs daalden 0,3 procent. De beurs in Frankfurt steeg 0,1 procent.

In de MidKap sloot BAM de rij met een verlies van bijna 3 procent. De instorting van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport eind mei is veroorzaakt door een technische fout. Onderzoeken in opdracht van Eindhoven Airport en bouwer BAM wezen uit dat de vloeren van de parkeergarage niet aan de norm voldeden en niet sterk genoeg waren. Postbezorger PostNL voerde de stijgers aan met een winst van 1,8 procent.

GrandVision klom 0,4 procent. De uitbater van optiekketens heeft de Duitser Stephan Borchert voorgedragen als opvolger van topman Theo Kiesselbach, die eerder dit jaar aangaf in de loop van 2018 te vertrekken.

Koploper in de AEX was uitzender Randstad met een winst van 1,5 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1 procent. DSM daalde 0,4 procent. Het speciaalchemiebedrijf bevestigde de doelstellingen voor dit jaar op zijn beleggersdag in Den Haag.

Unilever won 0,7 procent. Het levens- en verzorgingsmiddelenconcern neemt voor bijna 2,3 miljard euro het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea over. Unilever versterkt met de overname zijn positie in het noordelijke deel van Azië, de grootste markt voor huidverzorgingsproducten ter wereld.

Air Berlin zakte ruim 2 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (plus 1,8 procent) heeft volgens persbureau Reuters een bod gedaan van 200 miljoen euro op de boedel van haar failliete branchegenoot.

In Zürich won ABB 0,5 procent. Het Zwitserse technologieconcern neemt de divisie Industrial-Solutions van het Amerikaanse industrieel conglomeraat General Electric (GE) over. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard dollar.

De euro was 1,1891 dollar waard, tegen 1,1967 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 50,55 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 57,12 dollar per vat.