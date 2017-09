Opnieuw doorstart voor McGregor

McGregor, Gaastra en Adam maken opnieuw een doorstart. Dat meldt de curator van Doniger Fashion Group, het moederbedrijf van de drie modemerken, dat eerder deze maand failliet ging. Alle winkels blijven voorlopig open.

De drie merken gaan verder onder de vleugels van Du Soutien Beheer, een investeringsfonds dat speciaal voor de doorstart is opgericht. Het fonds wordt geleid door Rens van de Schoor, die eerder al zorgde voor een nieuwe kans voor onder meer Miss Etam en Promiss.

Die twee winkelketens maken inmiddels deel uit van het beursgenoteerde retailbedrijf FNG, waar Van de Schoor tot voor kort als aandeelhouder en directielid bij betrokken was. Afgelopen zomer legde hij daar evenwel zijn bestuursfunctie neer, kort daarna deed hij ook zijn belang van de hand.

McGregor ging vorig jaar al failliet als gevolg van een schuldenlast van tientallen miljoenen euro’s. Destijds maakten de toenmalige eigenaars een doorstart in sterk afgeslankte vorm mogelijk, onder de naam Doniger. Onlangs ging het opnieuw mis en kon het bedrijf niet langer aan zijn lopende verplichtingen voldoen.

Wat de doorstart precies betekent voor de werknemers, is nog onduidelijk. ,,De plannen moeten nog verder vorm krijgen”, zei een woordvoerder van de curator. De nieuwe eigenaar kan nog besluiten te snoeien in het winkelbestand. Ook is een en ander afhankelijk van de eigenaren van de winkelpanden, waar nieuwe afspraken mee moeten worden gemaakt.

Op het moment van het faillissement op 7 september telde Doniger circa zeshonderd voltijdsbanen, waarvan de helft in Nederland. Het bedrijf had 53 eigen winkels in Nederland en 22 in België, Frankrijk en Duitsland.