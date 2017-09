PPG voelt gevolgen van natuurgeweld

De Amerikaanse verfproducent PPG Industries heeft de afgelopen periode veel last gehad van natuurgeweld. Orkanen in het zuiden van de Verenigde Staten en aardbevingen in Mexico hadden in het derde kwartaal een averechts effect op de winst dat kan oplopen tot omgerekend ruim 20 miljoen euro.

PPG heeft net als branchegenoot AkzoNobel, waarmee het eerder dit jaar een fel overnamegevecht voerde, veel fabrieken en verkooppunten in getroffen gebieden. Ook zijn door de verwoestingen die het natuurgeweld heeft aangericht de aanvoer van grondstoffen en de levering aan klanten ontregeld. Dat leidt tot hogere kosten.

Het bedrijf gaat er wel van uit dat het effect op de winstgevendheid tijdelijk zal zijn. In het vierde kwartaal zal de impact volgens topman Michael McGarry zeer bescheiden of zelfs verwaarloosbaar zijn.