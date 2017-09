‘Unilever stapt in cosmeticabedrijf Korea’

Unilever heeft vorige week een overeenkomst getekend om voor 2,9 miljard dollar een controlerend belang te nemen van ruim 60 procent in het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan de Seoul Economic Daily.

Het belang werd gekocht van investeerder Bain Capital en zakenbank Goldman Sachs. Zij namen in juli vorig jaar een meerderheidsbelang in Carver Korea, dat circa 1000 verschillende cosmeticaproducten levert in Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. Het gaat onder meer om make up en huidverzorgingsproducten.

Unilever kon vooralsnog niet op de kwestie reageren.