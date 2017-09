Akzo grootste daler in lagere AEX

De Amsterdamse effectenbeurs is dinsdag licht in het rood geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine minnen. De geopolitieke spanningen rond Noord-Korea blijven zorgen voor terughoudendheid onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 527,29 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 810,89 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in.

Grootste daler in de AEX was verf- en chemieconcern AkzoNobel met een verlies van 1,1 procent na een adviesverlaging door Société Générale. Oliedienstverlener SBM Offshore ging aan kop met een plus van 0,9 procent.