‘Carrefour in trek door geruchten Amazon’

Geruchten over een mogelijke overname van de Franse supermarktketen Carrefour door de Amerikaanse webwinkelreus Amazon prikkelen dinsdag de fantasie van beleggers. Zij zetten het aandeel ruim 2 procent hoger, waarmee het de sterkste stijger was bij de hoofdfondsen op de Parijse effectenbeurs.

Volgens het zakenblad Valeurs Actuelles wordt op de financiĆ«le markten al sinds de zomer gefluisterd dat Amazon naar een overname van Carrefour kijkt als mogelijkheid om vaster voet aan de grond te krijgen in Europa. Zo’n stap zou volgens kenners die het tijdschrift bevraagd heeft, zeker niet onlogisch zijn.

Amazon baarde eerder al opzien door in eigen land de winkelketen Whole Foods in te lijven en direct de prijzen van veel producten fiks te verlagen. Dat zorgde voor veel deining in de Amerikaanse detailhandel, die toch al gebukt ging onder zware concurrentie. Ahold Delhaize haalt het leeuwendeel van zijn omzet uit de Verenigde Staten.