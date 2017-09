Nieuwe topman FrieslandCampina

FrieslandCampina krijgt een nieuwe topman. Het zuivelbedrijf wil de huidige financieel directeur Hein Schumacher aanstellen als opvolger van Roelof Joosten die het bedrijf aan het einde van het jaar verlaat. Joosten was sinds 2004 werkzaam bij het bedrijf.

,,Met Schumacher hebben we een ervaren leider uit eigen huis”, meldde de raad van commissarissen van FrieslandCampina in een toelichting. Schumacher is sinds begin 2015 als bestuurder aan FrieslandCampina verbonden. Hij werkte eerder onder meer voor Heinz in Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China.

FrieslandCampina heeft de voorgenomen benoeming van Schumacher voorgelegd aan de centrale ondernemingsraad. Over de vrijgekomen positie van Schumacher wordt later een beslissing genomen.