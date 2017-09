Meer winst bij accountantsbureau EY Nederland

Accountants- en adviesbureau EY Nederland (voorheen Ernst & Young) heeft in het afgelopen boekjaar, dat eind juni afliep, de omzet en winst zien oplopen. De firma profiteerde daarbij van de sterke economische groei, maakte het bedrijf woensdag bij publicatie van de cijfers bekend.

EY kijkt ondanks de verbeterde financiële resultaten met gemengde gevoelens terug op het afgelopen boekjaar. Vooral wegens het harde oordeel dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) afgelopen zomer velde over de nog altijd ondermaatse kwaliteit van de controles op jaarrekeningen door de grote accountantsbureaus.

,,Ons past bescheidenheid”, aldus bestuursvoorzitter Coen Boogaart. Hij benadrukte wel dat EY intern hard bezig is veranderingen door te voeren in de organisatie. Die moeten ertoe leiden dat de kwaliteit van en het vertrouwen in de dienstverlening weer toeneemt.