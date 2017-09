Hogere omzet en winst voor PwC in Nederland

PwC heeft zijn omzet en winst in Nederland het afgelopen jaar licht zien stijgen. Het accountants- en advieskantoor spreekt van een goed jaar, maar is nog niet tevreden met de mate waarin de bezem door de organisatie is gehaald.

De totale opbrengsten in Nederland kwamen uit op 767 miljoen euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de financiële dienstverlening, transport en logistiek en technologie, media en telecom groeide PwC hard. De winst steeg met 6 procent tot 151,2 miljoen euro.

Bij de publicatie van het jaarbericht gaf PwC aan bezig te zijn met de omvorming van de organisatie, maar snellere stappen te willen zetten. Daarmee wil het bedrijf het maatschappelijke vertrouwen in de sector herstellen. Toezichthouder AFM was afgelopen zomer nog kritisch over de nog altijd ondermaatse kwaliteit van controles van jaarcijfers.