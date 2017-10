Limburgse fruitboeren vrezen ondergang

Zo’n 40 procent van de Zuid-Limburgse fruittelers denkt niet in staat te zijn het bedrijf volgend jaar voort te zetten. Dat blijkt uit onderzoek door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB en de NFO, de Nederlandse Fruittelers Organisatie.

De fruittelers kregen te maken met vorstschade begin dit jaar, maar de oorzaken zitten dieper, aldus NFO en LLTB. ,,De vorst was de spreekwoordelijke druppel in de emmer”, zegt voorzitter Sjaak Walraven van de NFO in Limburg en de LLTB-vakgroep Fruitteelt. ,,Die emmer was al tot de rand gevuld met problemen aan de markt- en afzetkant van de sector, de Ruslandboycot en de hagelschade van vorig jaar. In Zuid-Limburg speelt mee dat fruittelers zich op dit moment nagenoeg niet kunnen wapenen tegen nachtvorst.”

,,We moeten serieus rekening houden met het verdwijnen van deze sector uit Zuid-Limburg’’, zegt Walraven. Een nieuw opgerichte taskforce van onder meer provincie, LLTB en NFO moet de fruitteelt weerbaarder maken.