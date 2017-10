Postzegel weer 5 cent duurder

De prijs van een postzegel voor een brief binnen Nederland gaat volgend jaar met 5 cent verder omhoog naar 83 cent. Een zegel voor het buitenland gaat 1,40 euro kosten, 7 cent meer dan nu. Volgens PostNL is de prijsstijging nodig om kostendekkend te kunnen werken, nu het aantal verstuurde brieven en kaarten gestaag afneemt.

Het postvolume daalde vorig jaar met 8 procent. PostNL zegt die daling voor een groot deel op te vangen met kostenbesparingen in het eigen bedrijf. Maar ook de prijs van postzegels moet volgens het bedrijf omhoog. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt hoeveel ruimte het daarvoor krijgt.

De ACM houdt in de gaten of het postbedrijf op een rendabele manier de post kan bezorgen, zonder dat bedrijven en consumenten te veel betalen voor onder meer postzegels. Aan de hand daarvan bepaalt de toezichthouder jaarlijks of, en zo ja met hoeveel de tarieven mogen stijgen.

PostNL liet verder weten dat het dit jaar 73 cent vraagt voor de decemberzegel. Daarmee kunnen in de periode rond de feestdagen voordeliger kerst- en nieuwjaarskaarten en andere brieven worden verstuurd. Vorig jaar kostte de decemberzegel nog 65 cent.