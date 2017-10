Spaanse beurs daalt na gewelddadig referendum

De beurs in Madrid ging maandag omlaag na het gewelddadig onafhankelijkheidsreferendum van de regio Catalonië, waarbij honderden gewonden vielen. De andere Europese beurzen begonnen met winst aan het laatste kwartaal van het jaar. Beleggers kijken deze week vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat op vrijdag verschijnt.

De hoofdgraadmeter op de beurs in Madrid zakte ruim 1 procent. Van de ruim 2,2 miljoen Catalanen die hebben gestemd, heeft 90 procent voor de onafhankelijkheid van de Spaanse regio gekozen. De Spaanse regering heeft het referendum illegaal verklaard.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 538,17 punten en scherpte daarmee het jaarrecord aan. De MidKap klom 0,3 procent tot 828,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent.