PepsiCo boekt hogere winst

De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo is in het afgelopen kwartaal op een hogere winst uitgekomen, mede door in de kosten te snijden. De omzet ging licht omhoog, aldus cijfers die het bedrijf publiceerde.

De nettowinst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 8 procent tot 2,1 miljard dollar. De totale omzet van de maker van Pepsi Cola, Lays-chips en Quaker Oats klom met 1 procent naar 16,2 miljard dollar. De omzetgroei werd iets gedrukt door negatieve wisselkoerseffecten.

Topvrouw Indra Nooyi van PepsiCo verklaarde dat het bedrijf goed heeft gepresteerd ondanks de moeizame marktomstandigheden. Wel ging de omzet uit de Noord-Amerikaanse frisdrankverkoop omlaag, na een paar jaar met sterke groei. PepsiCo schroefde zijn verwachting voor de winst per aandeel over het gehele jaar op.