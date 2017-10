Europese Commissie pleit voor stagevergoeding

BRUSSEL – Jongeren die tijdens hun beroepsopleiding een stage- of andere leerplek hebben, moeten daarvoor worden vergoed. Ook hebben ze recht op een contract, sociale bescherming en loopbaanbegeleiding.

Dat staat in een voorstel waarmee de Europese Commissie ,,hoogwaardige” stageplekken in de EU wil ontwikkelen. Die moeten meer jongeren een springplank voor een loopbaan bieden, terwijl ook werkgevers er voordeel bij hebben om de advocaat of timmerman in spe in de praktijk te trainen.

Leerlingen die in het bedrijfsleven ervaring hebben opgedaan, stromen nadat ze van school komen gemakkelijker door op de arbeidsmarkt. ,,Twee op de drie vinden na hun opleiding meteen een baan”, zegt EU-commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid).

De Europese vakbondskoepel ETUC reageert positief. ,,Met dit voorstel zou iedere stagiair in Europa een fatsoenlijke vergoeding moeten krijgen.”

De commissie hoopt dat de lidstaten nog dit jaar instemmen met het plan.