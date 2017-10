Vraag vliegreizen omhoog in augustus

De wereldwijde vraag naar vliegreizen in de voor de luchtvaart belangrijke vakantiemaand augustus is met meer dan 7 procent gegroeid op jaarbasis.

De sterkste groei van de vraag was volgens de internationale brancheorganisatie IATA te zien in Zuid-Amerika, gevolgd door Azië. In Europa was sprake van een groei met bijna 7 procent en in Noord-Amerika met 5,5 procent, net als in het Midden-Oosten. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 84,5 procent.

Volgens IATA-directeur Alexandre de Juniac ligt de luchtvaartindustrie na een sterk zomerseizoen op het noordelijk halfrond op koers voor opnieuw een goed jaar. De groei in de rest van het jaar zet waarschijnlijk door, al kan dat wel in een minder hoog tempo zijn, denkt hij.