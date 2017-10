Werkgelegenheid VS daalt door orkanen

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september voor het eerst in zeven jaar gedaald. Dat komt doordat veel bedrijven in de zuidelijke staten Texas en Florida kampten met de naweeën van zware tropische stormen.

Er gingen in ’s werelds grootste economie afgelopen maand per saldo 33.000 arbeidsplaatsen verloren. Een maand eerder kwamen er nog een herziene 169.000 banen bij. Eerder was een stijging van 156.000 banen gemeld. Economen rekenden voor september gemiddeld op een aanwas van 80.000 banen.