De Amerikaanse onderzoeker Richard Thaler krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Economie. Dat heeft de Zweedse Koninklijke Academie voor de Wetenschappen in Stockholm bekendgemaakt.

Thaler is verbonden is aan de universiteit van Chicago. Hij krijgt de onderscheiding, waar een prijzengeld van omgerekend bijna 1 miljoen euro mee gemoeid is, voor zijn onderzoek naar de psychologie achter economische beslissingen.