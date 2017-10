Ikea wil naar Zuid-Amerika

Ikea heeft plannen om binnen nu en vijf jaar de Zuid-Amerikaanse markt te betreden. Ook wil de woonwinkelgigant verder uitbreiden in Zuidoost-Azië. Dat heeft topman Torbjörn Lööf van Inter Ikea Holding aangekondigd.

Ikea heeft al meer dan vierhonderd filialen in 49 landen, verspreid over Europa, Noord- en Midden-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Nu kijkt Ikea volgens Lööf onder meer naar mogelijkheden in Chili, Colombia, Mexico en Peru.

De definitieve besluiten moeten nog genomen worden, maar omdat het om een geheel nieuw continent gaat zal het hoe dan ook meerdere winkels betreffen. ,,Zuid-Amerika zal op lange termijn een belangrijke groeimarkt worden”, aldus de baas van de houdstermaatschappij achter Ikea.

In Zuidoost-Azië is het concern van plan om Vietnam en de Filipijnen aan zijn landenlijstje toe te voegen. Ikea is er al te vinden in onder meer Maleisië en Thailand.