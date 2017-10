IMF schroeft groeiprognose Nederland flink op

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn economische raming voor Nederland fors verhoogd, na het onverwacht krachtige economisch herstel dat ons land in het tweede kwartaal liet zien. Ook voor de wereldeconomie als geheel zijn de vooruitzichten rooskleuriger dan eerder voorzien.

Het IMF rekent in Nederland nu op een economische groei van 3,1 procent dit jaar en 2,6 procent volgend jaar. Bij de vorige prognose in het voorjaar ging het nog uit van plussen van respectievelijk 2,1 en 1,8 procent. De rekenmeesters staan niet alleen in hun enthousiasme. Eerder schroefde het Centraal Planbureau (CPB) zijn prognose al op tot 3,3 procent groei dit jaar en 2,5 procent in 2018.

Wereldwijd gaat het IMF nu uit van een plus van 3,6 procent dit jaar en 3,7 procent volgend jaar. Beide cijfers zijn met 0,1 procentpunt verhoogd ten opzichte van de vorige raming. Volgens het fonds wint het wereldwijde herstel dat in de tweede helft van vorig jaar werd ingezet aan kracht.

Het financiĆ«le klimaat is dit jaar tot nu toe relatief gunstig en investeringen, handel en productie doen het allemaal goed, wat ook weer gunstig is voor het vertrouwen van bedrijven en consumenten. In alle belangrijke economische regio’s loopt alles daardoor lekker. Ook de eurozone als geheel en China doen het naar verwachting wat beter.

Belangrijk is dat het IMF over de Verenigde Staten eveneens weer wat positiever is geworden, met een verwachte groei van 2,2 en 2,3 procent in 2017 en 2018. Daarmee is het fonds overigens nog wel iets behoudender dan in het voorjaar. In juni schroefde het IMF zijn ramingen voor de grootste economie van de wereld tussentijds iets terug. Dat kwam vooral doordat president Donald Trump lange tijd weinig duidelijkheid verstrekte over zijn voorgenomen belastingplannen en investeringen.

Dat het economisch wat beter gaat in de wereld, wil overigens niet zeggen dat er geen risico’s zijn. Het IMF wijst er onder meer op dat het financiĆ«le klimaat weer wat kan veranderen wanneer centrale banken hun stimuleringsbeleid gaan afbouwen. Bovendien zijn er in China nog belangrijke economische hervormingen nodig. De politieke onrust op diverse plekken in de wereld en terroristische acties kunnen eveneens voor een onvoorziene omslag zorgen.