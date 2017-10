Omzet detailhandel blijft groeien

De detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het verkoopvolume was 3 procent hoger.

De omzet van zowel de foodsector als de non-foodsector groeide. Daarnaast is online bijna 18 procent meer omgezet. De omzet van de winkels in non-food groeide met bijna 5 procent. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, was ook bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het is de achtste maand op rij waarin zowel de omzet als het volume van de non-foodsector groeide, aldus het statistiekbureau. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden net als vorige maand de grootste omzetstijging.

Ook de omzet van winkels in recreatieartikelen, kledingzaken, winkels in schoenen en lederwaren en drogisterijen en parfumerieën groeide. De omzet van winkels in consumentenelektronica was maar een fractie hoger dan een jaar eerder.

De winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden in augustus een omzetstijging van bijna 3 procent. Het volume was hetzelfde als in augustus vorig jaar. De omzet van de supermarkten groeide met ruim 3 procent, die van de speciaalzaken nauwelijks. Het volume bij de supermarkten was een fractie hoger, maar bij de speciaalzaken bijna 3 procent lager dan een jaar eerder.