Kleine plussen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag overwegend kleine winsten zien. Op het Damrak was Fugro in trek bij beleggers na bekendmaking van de nieuwe topman van het bedrijf. Verder werd vooral uitgekeken naar de eerste kwartaalresultaten van grote bedrijven die deze week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 547,38 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 830,74 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.

De Spaanse beurs zakte 0,7 procent. Madrid neemt geen genoegen met de brief van Carles Puigdemont. De Catalaanse leider riep op tot overleg over de situatie in de deelstaat, terwijl de regering eist dat hij ondubbelzinnig opheldering geeft of hij Catalonië wil afscheiden van de rest van Spanje.

Fugro voerde de MidKap aan met een winst van 6 procent. De bodemonderzoeker wil de Noor Øystein Løseth benoemen tot de nieuwe bestuursvoorzitter en de opvolger van topman Paul van Riel. Volgens analist Andre Mulder van Kepler Cheuvreux haalt het bedrijf met Løseth een ,,zwaargewicht” binnen.

Vastgoedinvesteerder Wereldhave was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van ruim 2 procent. Door het regeerakkoord wordt Nederlands vastgoed voor beleggers stukken minder aantrekkelijk, zo meldde het Financieele Dagblad. Beursintermediair Flow Traders kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en zakte 1,6 procent.

Koploper in de AEX was digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 2 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij met een verlies van 0,9 procent, na een adviesverlaging door Exane.

Bij de kleinere bedrijven steeg Probiodrug ruim 7 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechnologiebedrijf binnenkort start met een vervolgtest voor zijn alzheimermedicijn.

Eurotunnel dikte in Parijs 2 procent aan, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Het Britse farmaceutische concern ConvaTec kelderde bijna 23 procent, na een verlaging van de omzetverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,1787 dollar waard, tegen 1,1835 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 52,17 dollar. Brentolie steeg ook ruim 1 procent in prijs tot 57,95 dollar per vat.