‘Trump praat deze week met Yellen’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze week een gesprek met Janet Yellen over een mogelijke verlenging van haar periode als voorzitter van de Federal Reserve. Dat meldt Politico, zonder informatie te geven over de precieze datum.

Een voortzetting van haar werk als baas van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten na het einde van haar termijn in februari leek eerder onwaarschijnlijk. Yellen liet zich in aanloop naar de presidentsverkiezingen kritisch uit over Trump en diens plannen. Toch liet hij al eerder doorschemeren haar niet uit te sluiten als kandidaat.

Een andere kandidaat, econoom John Taylor, zou vorige week een goede indruk op Trump hebben gemaakt tijdens een gesprek, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Eerder leek voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh nog de belangrijkste kandidaat, maar die zou inmiddels minder goede papieren hebben.