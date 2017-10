BAM aan de slag in Sierra Leone

Bouwconcern BAM gaat meewerken aan de verbetering van de watervoorziening in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Daarvoor heeft een consortium van het Nederlandse bedrijf met ontwikkelingsadviseur IMC Worldwide en ingenieursbureau Atkins een klus binnengesleept. De opdracht voor BAM heeft een waarde van circa 25 miljoen euro.

In het West-Afrikaanse land is veilig drinkwater erg schaars. Ondanks pogingen van de overheid en vele hulporganisaties is de beschikbaarheid sinds het eind van de burgeroorlog in Sierra Leone in 2002 nauwelijks verbeterd. In Freetown komt vaak helemaal geen water uit de kraan.

Het nieuwe project omvat onder meer herstelwerkzaamheden aan installaties en de renovatie van het belangrijkste drinkwaterleidingnet in het westen van Freetown. Doel is ook dat de lekkage van water uit het leidingennetwerk afneemt. Het werk van BAM wordt gedaan door diens Britse infrabedrijf BAM Nuttall en door BAM International, dat al eerder projecten in Sierra Leone deed.