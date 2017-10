Steeds meer pinbetalingen in horeca

Betalingen in de horeca worden steeds vaker met de pinpas gedaan. Vorig jaar werd 44 procent van de rekeningen pinnend voldaan, blijkt uit cijfers van Koninklijke Horeca Nederland. In 2012 werd nog in vier van de vijf gevallen met contant geld betaald.

Het aantal pintransacties neemt dan ook toe. Tot en met september stond de teller al op 344 miljoen. Over heel vorig jaar werd in hotels, restaurants en caf├ęs in totaal 412 miljoen keer gepind.

Contactloos betalen wordt steeds meer gemeengoed en neemt ook een vlucht in de horeca. In 2015 werd er nog 22,4 miljoen keer op die manier betaald, een jaar later was dat vier keer zoveel. In 2017 is het aantal contactloze betalingen tot en met september alweer bijna verdubbeld.