Actiedreiging bij Swissport op Schiphol

Vakbond FNV beraadt zich op acties bij afhandelaar Swissport op Schiphol. Dat bedrijf verzorgt de dienstverlening aan passagiers van onder andere TUI, Corendon en Turkish Airlines. De medewerkers klagen over de hoge werkdruk bij hun werk aan de incheckbalies, de gates, in de bagagekelder, in de lounges en op het platform.

Het gaat om meer dan achthonderd mensen. Zij hebben volgens FNV een ,,gigantisch drukke zomer achter de rug waarin met onderbezette teams keihard is gewerkt om vluchten op tijd te laten vertrekken”. Het bedrijf zou verzuimen om wat aan de werkdruk te doen en verergert de situatie alleen maar. Swissport zou tientallen tijdelijke contracten niet verlengen, terwijl die mensen volgens FNV wel nodig zijn.

Op luchthaven Zaventem in Belgiƫ spelen vergelijkbare problemen, stelt de vakbond. Daar is in augustus al gestaakt door medewerkers van Swissport. Bij FNV wordt onder meer gedacht aan het opzetten van korte werkonderbrekingen.

,,Het personeel heeft inmiddels wel begrepen dat een petitie geen zoden aan de dijk zet”, stelt FNV-bestuurder Birte Nelen die verwacht dat er komende week een besluit over de acties wordt genomen. Volgens haar is ,,de maat nu echt vol”. De werkdruk is al tijden extreem hoog en zou inmiddels ook al hebben geleid tot een bovengemiddeld ziekteverzuim.

Naast de slechtere werkomstandigheden worden ook de arbeidsvoorwaarden uitgehold, aldus de bond. Zo komt er dit jaar geen Sinterklaas en ook geen kerstpakket. FNV ergert zich er ook aan dat Swissport in de cao-onderhandelingen recent terugkwam op eerder gedane toezeggingen over de ingangsdatum van een bepaalde loonsverhoging.