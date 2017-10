GE flink omlaag op licht hoger Wall Street

De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met de begroting voor het fiscale jaar 2018. Hiermee moet het makkelijker worden om in 2018 een grote belastinghervorming door te voeren die gunstig moet uitpakken voor het Amerikaanse bedrijfsleven en de economie.

De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag iets hoger geopend, dankzij optimisme bij beleggers over de belastinghervormingen die president Donald Trump wil doorvoeren. Industrieconcern General Electric (GE) werd echter flink lager gezet na een winstwaarschuwing en tegenvallende kwartaalcijfers.

