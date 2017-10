TomTom zakt op positieve beurs

De Amsterdamse effectenbeurs is vrijdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden overwegend in de plus. Op Beursplein 5 stond TomTom enigszins onder druk na publicatie van een kwartaalbericht.

De AEX-index aan het Damrak noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in het groen op 545,69 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 827,92 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt kregen er tot 0,5 procent bij.

In de MidKap zakte TomTom ruim 0,4 procent. De navigatiespecialist verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar van 925 miljoen naar 900 miljoen euro. TomTom kondigde eerder al aan het mes te zetten in zijn consumententak, die onder meer navigatiekastjes en sporthorloges maakt, en verwacht daardoor lagere opbrengsten.