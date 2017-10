‘Aantal vliegreizigers verdubbelt in 20 jaar’

De vraag naar vliegreizen zal de komende twee decennia bijna verdubbelen. In 2036 nemen volgens de internationale brancheorganisatie IATA wereldwijd 7,8 miljard mensen het vliegtuig. Dit jaar zijn dat er naar verwachting nog zo’n 4 miljard.

Veruit de sterkste groei valt te verwachten in Azië en dat zorgt wereldwijd voor verschuivingen. De Verenigde Staten zijn nu nog ’s werelds grootste luchtvaartmarkt, maar het land wordt in 2022 afgelost door China. Dat is twee jaar eerder dan IATA eerder dacht. Ook India en Indonesië zijn belangrijke opkomende markten.

De groei van de vraag met gemiddeld 3,6 procent per jaar is volgens IATA-topman Alexandre de Juniac ,,fantastisch nieuws” wat betreft innovatie en welvaart. Wel ziet hij mogelijke bedreigingen voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Zo kunnen handelsbarrières en reisbeperkingen een rem zetten op de groei, waarschuwde De Juniac.