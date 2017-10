Chemiereus BASF profiteert van sterke vraag

Het Duitse chemieconcern BASF heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van de toegenomen vraag naar zijn chemicaliën. Niet alleen werden er meer producten aan de man gebracht, ook de prijzen waren hoger.

De omzet ging op jaarbasis met 9 procent omhoog tot 15,3 miljard euro. De chemiereus zette daarbij een bedrijfsresultaat van bijna 1,8 miljard euro in de boeken. Dat was 16 procent hoger dan in het derde kwartaal vorig jaar en tevens meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Onder de streep resteerde dik 1,3 miljard euro. Een jaar eerder was nog sprake van een nettowinst van 888 miljoen euro. BASF handhaafde verder zijn verwachting dat bedrijfsresultaat en omzet flink in heel dit jaar ,,aanzienlijk” zullen toenemen.