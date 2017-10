Recordslot voor Dow op drukke cijferdag

Federer wint bij rentree in Basel

De euro was 1,1760 dollar waard tegen 1,1771 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent meer waard op 52,44 dollar. De prijs van Brentolie ging 1,7 procent omhoog naar 58,33 dollar per vat.

Defensieconcern Lockheed Martin (min 2,3 procent) kijkt ook met meer vertrouwen naar de toekomst. De grootste toeleverancier van de Amerikaanse strijdmacht begint de vruchten te plukken van zijn straaljager F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter. Farmaceut Eli Lilly zette flink meer opbrengsten in de boeken, maar moest genoegen nemen met minder winst. Het aandeel daalde 2,3 procent.

Whirlpool was een negatieve uitschieter, met een koersverlies van dik 10 procent. De fabrikant van witgoed heeft zijn financiële prognoses verlaagd. Ook is bekend geworden dat warenhuisketen Sears (min 8,7 procent) stopt met het verkopen van producten van Whirlpool.

McDonald’s kreeg er 0,3 procent bij. De fastfoodketen heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer klanten in zijn restaurants mogen verwelkomen.

Het aandeel Caterpillar ging flink omhoog (plus 5 procent) nadat de fabrikant van zware machines de opbrengsten met bijna een kwart zag oplopen. Ook verhoogde Caterpillar zijn verwachtingen voor heel 2017.

De Amerikaanse effectenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. De Dow-Jonesindex sloot daarbij op een nieuwe recordstand. Beleggers verwerkten een stroom aan resultaten van toonaangevende bedrijven als Caterpillar, General Motors, United Technologies en McDonald’s.

