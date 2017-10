Heineken verliezer op beurs

Heineken was woensdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren niet zo tevreden over de kwartaalresultaten van de brouwer. Cijfers van ingenieursbureau Arcadis vielen wel in de smaak. Ook GrandVision, Air France-KLM en Refresco waren in trek.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa kwamen lange tijd niet ver van hun plek maar zakten na een lagere beursopening op Wall Street toch wat weg. De AEX-index op het Damrak sloot 0,4 procent in de min op 541,27 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 835,19 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 1,1 procent in.

Heineken was verreweg de grootste daler in de AEX met een min van 3,4 procent. Onder meer tegenvallend zomerweer speelde de brouwer parten. Dat heeft de bierverkoop in Europa geen goed gedaan. Bovenaan de hoofdindex stond industrieel toeleverancier Aalberts, die 0,7 procent won.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met plus van 4 procent. De luchtvaartcombinatie profiteerde van sterke kwartaalcijfers van het Duitse Lufthansa, dat in Frankfurt bijna 4 procent won. Brillenbedrijf GrandVision ging daarnaast 3,9 procent omhoog, na positieve analistenrapporten.

Refresco kreeg er 2,6 procent bij. De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar stemt in met een overname door de Franse investeerder PAI Partners. De twee zijn er na onderhandelingen uitgekomen.

Arcadis, dat de boeken opende, won 2,2 procent. Het advies- en ingenieursbureau is er afgelopen kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar in geslaagd de omzet op eigen kracht te laten stijgen.

Buiten Nederland stond onder meer Ceconomy in de schijnwerpers. Het Duitse bedrijf achter elektronicaketens MediaMarkt en Saturn klom bijna 6 procent vanwege goed ontvangen kwartaalcijfers. In Parijs ging luxegoederenconcern Kering, bekend van modehuis Gucci, verder een kleine 9 procent omhoog na sterke resultaten.

De euro was 1,1803 dollar waard, tegen 1,1771 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte na nieuwe cijfers over de olievoorraden met 0,8 procent tot 52,07 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 58,06 dollar per vat.