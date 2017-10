Nederlander bestelt voor 440 miljoen aan eten

Nederlanders hebben in het tweede kwartaal voor ruim 440 miljoen euro aan maaltijden besteld. Pizza’s waren met afstand het populairst. Daarna volgden grillgerechten, fastfood en sushi, constateert ABN AMRO in een rapport over maaltijdbezorging.

Gemiddeld werd 11,40 euro uitgegeven per persoon. Aan sushi en andere Japanse gerechten werd met 17,69 euro per maaltijd het meest besteed. Een bestelling bij de pizzeria koste gemiddeld 9,57 euro per persoon.

Volgens ABN AMRO groeit de maaltijdbezorgsector als kool. De omzet voor heel 2017 zal naar verwachting uitkomen op 1,3 miljard tot 1,4 miljard euro. Volgend jaar groeit de branche onder meer door de aantrekkende economie met 20 procent.

Grootste speler in de markt is Thuisbezorgd.nl. Via die site werd in 2016 voor 420 miljoen euro aan maaltijden besteld. Concurrenten als Deliveroo en Foodora zijn volgens ABN stukken kleiner en moeten ook restaurantketens als Domino’s en New York Pizza qua maaltijdopbrengsten voor laten gaan.

Overigens wordt het gros van de thuisbezorgde maaltijden nog per telefoon besteld en pas 35 procent online. Volgens ABN AMRO is er om die reden nog voldoende groeipotentieel voor de sector.