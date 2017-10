Sanoma krikt winst in Nederland op

Mediabedrijf Sanoma heeft in het derde kwartaal in Nederland en België een brutowinst gemaakt van 15,6 miljoen euro, 9 procent meer dan een jaar eerder. Het Finse concern sneed de afgelopen periode in de kosten en scherpte de organisatiestructuur aan na het verkopen van zijn tv-tak SBS aan Talpa. Sanoma

De omzet daalde wel 4,6 procent tot bijna 121 miljoen euro, onder meer door lagere advertentie-inkomsten door de verkoop van Kieskeurig.nl. Ook de omzet uit print liep iets terug.

De totale omzet van Sanoma groeide met 5,4 procent tot ruim 404 miljoen euro, onder meer door goede prestaties op de Poolse onderwijsmarkt. De nettowinst kwam uit op ruim 61 miljoen euro, bijna een derde meer dan in het derde kwartaal vorig jaar.

Het mediaconcern, in Nederland eigenaar van onder meer nieuwswebsite Nu.nl en tijdschriften als Libelle en Donald Duck, rekent op een stabiele omzet voor het jaar. De winst voor rente en belastingen zal meer dan 12 procent van de omzet bedragen.