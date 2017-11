‘Banken klaar voor zwartste brexit-scenario’

Banken in de eurolanden bereiden zich voor op het slechtst denkbare scenario bij de onderhandelingen over de brexit. Volgens topman Ralph Hamers van ING is het nog altijd hopen op het beste, maar moet zeker rekening worden gehouden met het zwartst mogelijke scenario, zo zei hij tegen Bloomberg TV.

Eerder trof de Europese Centrale Bank (ECB) al maatregelen om ervoor te zorgen dat Europese banken de zwaarst mogelijke klap aankunnen. Zo heeft de ECB banken met dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk onder meer gevraagd om een ,,rampenplan” op te stellen.

Voorlopig zit er nog weinig schot in de onderhandelingen tussen de Britten en de Europese Unie over de voorwaarden van de uittreding. Kenners menen dat een ‘harde’ brexit, waarbij de Britten ook uit de interne markt en de douane-unie stappen, het Europese bankensysteem aanzienlijk minder winstgevend zal maken.

De Britten zouden graag zien dat er een deal op tafel komt waarbij het land van voordelen van de interne markt kan blijven genieten. De lidstaten van de EU bestempelen dit veelal als ‘wel de lusten, niet de lasten’, waarmee een akkoord ver weg lijkt.