Groningen heeft minder over voor Eelde

De gemeente Groningen is van plan om 6 miljoen euro over te maken voor de groeiambities van vliegveld Eelde, de helft minder dan de 12 miljoen euro die werd gevraagd. Dat staat in een voorstel van het college van B en W. Daarin staat ook dat Groningen zijn aandelen in Eelde in de etalage zet, waarmee het zijn handen aftrekt van de luchthaven.

Voor de komende tien jaar heeft de luchthaven in totaal 46 miljoen euro nodig om verder te groeien. Het geld is nodig voor onder meer verbetering van de brandweervoorziening, de passagiersterminal, de beveiliging en het in de markt zetten van nieuwe vliegroutes. De investering moet leiden tot 100.000 tot 200.000 extra reizigers.

Van alle aandeelhouders werd een bedrag gevraagd. Zo kwam de provincie Groningen eerder met 13,6 miljoen euro over de brug. Ook de provincie Drenthe, en de gemeenten Assen en Tynaarlo droegen hun steentje bij. Verder wordt van het bedrijfsleven een investering verwacht.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven moet de gemeenteraad van Groningen nog akkoord geven voor de plannen. Dat doet zij op 20 december. Mocht Groningen met zijn betaling inderdaad achterblijven, dan is het aan de overige aandeelhouders om een oplossing te vinden. De gemeente heeft een belang van 26 procent in de luchthaven.

Vanuit Groningen kan onder meer worden gevlogen op bestemmingen in Zuid-Europese vakantielanden. Ook vertrekken vanuit Noord-Nederland vluchten naar Londen en Gdansk. De luchthaven verwerkt jaarlijks circa 200.000 passagiers.

Een woordvoerder van de gemeente Groningen was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.